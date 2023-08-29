Литва в ближайшее время не будет закрывать КПП на границе с Белоруссией

Однако эти планы остаются в силе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Решений литовского правительства о закрытии новых пограничных пунктов с Белоруссией в ближайшее время не будет, но соответствующие планы сохраняются, поскольку угрозы не снижаются, заявила LRT премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В ближайшее время точно не будет никаких решений относительно закрытия каких-то дополнительных пунктов пропуска, но есть вполне логичный план, в котором прописано сокращение количества пунктов пропуска, через которые можно пересечь литовско-белорусскую границу, (...) до полного закрытия, которое произойдет уже по согласованию с другими странами", - заявила она.

Однако премьер считает, что Белоруссия по-прежнему остается "источником нестабильности", передает BNS.

18 августа Литва закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало решение геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта на границе с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

28 августа министры внутренних дел Польши и стран Балтии согласовали условия, при которых границы с Белоруссией могут быть полностью закрыты. По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, это может произойти в случае вооруженного инцидента или прорыва группы мигрантов на границах одного из государств.

18 августа Билотайте впервые допустила такую возможность. 28 августа министр предложила закрыть два пункта -"Лаворишкес" и "Райгардас".