Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Украина вечером во вторник вновь пыталась атаковать территорию РФ беспилотником, летательный аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"5 сентября около 21:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили военные