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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Украина вечером во вторник вновь пыталась атаковать территорию РФ беспилотником, летательный аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"5 сентября около 21:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили военные

Белгородская область
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