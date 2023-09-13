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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Два беспилотника сбиты силами ПВО в Брянской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых над территорией региона беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.

"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Александр Богомаз Брянск
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