Два беспилотника сбиты силами ПВО в Брянской области
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых над территорией региона беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.
"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.