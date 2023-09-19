Карабах предложил Азербайджану прекратить огонь и начать переговоры

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры.

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", - сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.

Ранее во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В НКР сообщили, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами; он также сообщил, что азербайджанская армия начала сухопутную операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).