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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

На акциях протеста в Ереване за сутки задержали 56 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник 56 человек задержаны на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сказали "Интерфаксу" в полиции республики.

Оппозиция Армении с утра во вторник вновь начала блокировать некоторые улицы в центре Еревана. После задержания участников митинги прекратились.

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В полиции сообщили, что закрытых улиц в Ереване нет.

Вечером запланирован очередной митинг оппозиции.

Армянские СМИ показали кадры задержания полицией одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна и нескольких его сторонников у здания Ереванского госуниверситета. Теванян был задержан в момент, когда с рупором выступал с заявлениями против властей Армении и призывал студентов присоединяться к акциям протеста против Пашиняна

С 19 сентября в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьера. Создан Национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

Армения Ереван
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