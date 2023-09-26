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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Виновник гибели 28 пассажиров прогулочного катера в Будапеште осужден на 5 лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Капитана теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося в 2019 году с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, что повлекло гибель 28 человек, приговорили во вторник к пяти годам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

"Судья Леона Немет признала гражданина Украины капитана Юрия Чаплинского виновным в халатности, приведшей к столкновению теплохода с другим судном и гибели 27 человек, большей частью туристов из Южной Кореи. Приговор - пять лет тюремного заключения", - информирует агентство, отмечая, что тело одного пассажира обнаружить так и не удалось.

В последнем слове перед оглашением приговора Чаплинский назвал происшествие ужасной трагедией.

Столкновение теплохода с прогулочным катером произошло 29 мая 2019 года на Дунае в центре Будапешта при сильном ливне. Катер затонул через несколько секунд после того, как с ним столкнулся теплоход, которым управлял Чаплинский. Тела некоторых погибших обнаружили позже в 100 км от места крушения.

Венгрия Будапешт
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