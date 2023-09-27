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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

В Армению из Карабаха эвакуированы 237 раненых

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Из непризнанной НКР в Армению доставлено свыше двухсот раненных в результате военной операции ВС Азербайджана 19-20 сентября и взрыва на складе с топливом 25 сентября.

"По данным на 11:00 27 сентября воздушным и сухопутным путем из Нагорного Карабаха в Армению переправлено 237 раненных в результате агрессии Азербайджана 19 сентября и взрыва близ Степанакерта", - заявили в Минздраве Армении.

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Отмечается, что 142 человека переправлены на вертолетах, 95 - на машинах скорой помощи.

"Пострадавшие получают необходимое лечение. Процесс перевозки пострадавших продолжается", - отметили в Минздраве.

По последним данным, в результате сильного взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе подтверждена гибель 68 человек, ранения получили 290 человек. Судьба 105 человек остается неизвестной.

Азербайджан Нагорный Карабах
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