Более 15 сенаторов-демократов США потребовали отставки своего коллеги Менендеса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 15 членов Сената США от Демократической партии призвали своего коллегу-демократа Роберта Менендеса уйти с поста из-за коррупционного скандала, сообщает во вторник Associated Press.

В частности, в пятницу к такому шагу призвал сенатор Кори Букер, отметивший в заявлении, что в отношении Менендеса собрали "шокирующие обвинения в коррупции и конкретные, вызывающие тревогу, обвинения в нарушениях".

Сам Менендес пока отказывается уходить из Сената и заявляет о собственной невиновности.

При этом у конгрессмена нашелся защитник, причем - в рядах Республиканской партии: сенатор Том Коттон заявил, что обеспокоен обвинениями, выдвинутыми против его коллеги, но призвал помнить о презумпции невиновности и дождаться вердикта суда.

"У сенатора Менендеса, как у любого гражданина, есть право оспорить в суде аргументы обвинения. Оценку его действиям должны дать присяжные, а также избиратели в его штате Нью-Джерси, а не политики-демократы, которые теперь считают его угрозой для их дальнейшего пребывания у власти", - написал Коттон в соцсетях.

На прошлой неделе министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта. Менендес с супругой впервые предстанут перед судом 27 сентября. Однако, как отмечают СМИ, рассмотрение дела растянется на месяцы.