Литовский завод Achema частично возобновит производство аммиака

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший потребитель газа в стране и крупнейший производитель азотных удобрений в Балтии, планирует частично возобновить производство аммиака после двух месяцев простоя в связи со снижением рыночных цен на газ. Об этом BNS сообщила представитель компании Йолита Мацелите.

"После оценки изменившейся ситуации на газовом рынке было принято решение о частичном возобновлении производства - запуске агрегата № 1 по производству аммиака", - сказала она.

Мацелите не уточнила сроки возобновления производства аммиака.

Представитель Achema, пожелавший остаться анонимным, сказал BNS, что с начала этой недели часть работников предприятия была отозвана из простоя, а в настоящее время идут подготовительные работы по запуску оборудования.

Из-за подорожания газа и неконтролируемым повышением себестоимости производства удобрений завод Achema, не работавший на полную мощность с осени прошлого года, с 1 сентября 2022 года прекратил основную деятельность. Компания занималась только выпуском смол и технических газов.

Природный газ - основное сырье в производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости составляет около 70-80%.

После того как правительство Литвы весной приняло решение прекратить импорт российского газа, Achema закупает его на западных рынках.