Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Что произошло за день: среда, 4 октября

Отказ Баку от встречи в Гранаде, приговор Марине Овсянниковой, лауреаты Нобелевской премии по химии, решение ФИФА по допуску юношеских сборных РФ к соревнованиям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день с 6 октября по 7 ноября, планируется направить на это 398,72 млрд рублей.

- В Баку отказались от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг из-за "деструктивной позиции Франции" и несогласия Парижа и Берлина с тем, чтобы на мероприятии была представлена Турция. Никол Пашинян заявил, армянская делегация, тем не менее, отправится в Гранаду 5 октября.

- Суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии Марине Овсянниковой - бывшему редактору Первого канала. Приговор вынесен по делу о фейках об армии.

- Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе на 0,4% впервые с весны. По отношению к началу года цены на бензин на 2 октября повысились на 9,4%, на дизельное топливо - на 11,1%.

- Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек. Лауреатами стали Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США), Луис Брус (Колумбийский университет, США) и Алексей Екимов (компания Nanocrystals Technology Inc., США).

- Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории примут шесть стран: Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай.

- ФИФА допустила юношеские сборные России к международным турнирам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России с 2025 года начнут развивать сеть опорных сельских населенных пунктов

В России с 2025 года начнут развивать сеть опорных сельских населенных пунктов

"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них

"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Правкомиссия одобрила законопроект о продаже БАДов по рецепту

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заочно получила срок за фейки про армию

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Минобороны РФ заявило о перехвате 31 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });