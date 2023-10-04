Что произошло за день: среда, 4 октября

Отказ Баку от встречи в Гранаде, приговор Марине Овсянниковой, лауреаты Нобелевской премии по химии, решение ФИФА по допуску юношеских сборных РФ к соревнованиям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день с 6 октября по 7 ноября, планируется направить на это 398,72 млрд рублей.

- В Баку отказались от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг из-за "деструктивной позиции Франции" и несогласия Парижа и Берлина с тем, чтобы на мероприятии была представлена Турция. Никол Пашинян заявил, армянская делегация, тем не менее, отправится в Гранаду 5 октября.

- Суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии Марине Овсянниковой - бывшему редактору Первого канала. Приговор вынесен по делу о фейках об армии.

- Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе на 0,4% впервые с весны. По отношению к началу года цены на бензин на 2 октября повысились на 9,4%, на дизельное топливо - на 11,1%.

- Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек. Лауреатами стали Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США), Луис Брус (Колумбийский университет, США) и Алексей Екимов (компания Nanocrystals Technology Inc., США).

- Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории примут шесть стран: Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай.

- ФИФА допустила юношеские сборные России к международным турнирам.