В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр экономики Армении Ваан Керобян не связывает с политическими процессами возникшие проблемы с провозом на территорию России армянского коньяка.

"Я бы не сказал, что есть политический контекст. Не задавайте мне вопросов про Римский статут. Я не специалист Римского статута", - сказал Керобян журналистам и добавил, что машины проезжают.

"Не все, но вчера несколько десятков автомобилей, груженых алкогольной продукцией, проехали. Важно, чтобы произведенная в Армении алкогольная продукция была высокого качества, и некоторое время назад мы уже начали соответствующий процесс, чтобы экспортируемый из Армении алкоголь был высокого качества. Сейчас мы ждем ответов лабораторного анализа", - отметил Керобян.

Министр 3 октября сообщил, что автоперевозчики, которые возят из Армении в Россию, столкнулись с проблемами из-за проверки российской стороной качества армянского коньяка, и армянские грузы начали простаивать на КПП "Верхний Ларс".

"О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами", - отметил Керобян.

Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян заявил армянскому госинформагентству "Арменпресс", что на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают завершения экспертизы качества.

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что Армения ратифицирует Римский статут, поскольку желает, чтобы события мая 2021 года, сентября 2022 года, когда произошло нападение ВС Азербайджана на территорию Армении, стали предметом расследования в Международном уголовном суде. В Москве критикуют это решение.

В марте досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине, а именно в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям". В Москве назвали незаконным и ничтожным решение суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.