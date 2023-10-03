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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Проблемы возникли из-за проверок в России качества армянского коньяка, сообщили в Ереване

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ
Пропускной пункт "Верхний Ларс". Архивное фото.
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой их провоза на территорию РФ из-за проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ИФ). У нас есть проблемы", - сказал Керобян армянскому новостному сайту Aysor.am.

"О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами", - отметил Керобян.

Ранее во вторник торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян заявил армянскому госинформагентству "Арменпресс", что на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают завершения экспертизы качества.

Верхний Ларс Армения
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