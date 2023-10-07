Что случилось этой ночью: суббота, 7 октября

Взрывы в Израиле, США обеспокоены выходом России из ДВЗЯИ, в Подмосковье сбит летевший на Москву украинский дрон

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Израиле прогремели взрывы вокруг Тель-Авива и рядом с Иерусалимом. Удар был нанесен из сектора Газа, по меньшей мере пять человек пострадали, погибла женщина, пишет "Таймс оф Израэл". По данным газеты, на израильскую территорию из сектора Газа проникли десятки палестинских боевиков.

- США высылают двух дипломатов посольства РФ. Как пояснили в госдепартаменте, это ответ на высылку в сентябре двух сотрудников американской дипмиссии в Москве.

- Конгрессмены потребовали от президента США Джо Байдена разъяснить стратегию по Украине. Они отметили, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - это не стратегия".

- Летевший на Москву дрон сбит в Истре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее уничтожение в Подмосковье украинского БПЛА самолетного типа подтвердили российские военные.

- Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь со стороны моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника в 10 км от побережья Крыма.

- США обеспокоены планами России выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва планирует отозвать ратификацию договора, чтобы быть на равных с Вашингтоном, который его подписал, но не ратифицировал. Дипломат подчеркнул, что "отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания".

- Шарль Мишель назвал 2030 год ориентировочным сроком для расширения Евросоюза. Глава Евросовета признал разногласия в ЕС по этому вопросу. По его мнению, наличие даты, к которой надо стремиться, способствует прогрессу и реализации реформ.

