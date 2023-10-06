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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

США высылают двух дипломатов российского посольства

Это будет ответ на высылку из Москвы Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти США решили объявить персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает CNN со ссылкой на переданное по электронной почте заявление представителя Госдепартамента.

Он назвал это ответом на ошибочную высылку в сентябре двух дипломатов американского посольства США в Москве. Госдепартамент поступает соответственно, высылая двух работников российского посольства.

14 сентября послу США в Москве Линн Трейси в российском МИД заявили об объявлении персонами нон грата двоих сотрудников американской дипмиссии - первого секретаря посольства Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна. Российская сторона обвинила их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

В конце августа Силлин и Бернстайн упоминались в сообщениях ФСБ о задержании бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова. Шонова заподозрили в сборе информации об СВО для США по заданию этих двух дипломатов.

Линн Трейси Госдепартамент США Дэвид Бернстайн Джеффри Силлин
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