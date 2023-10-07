Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Минобороны сообщило о перехвате еще одной ракеты ВСУ, летевшей в Крым

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 22:00 по Москве в субботу противовоздушная оборона (ПВО) сбила еще одну украинскую ракету комплекса С-200, которой хотели атаковать объект в Крыму.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, речь идет об украинской ракете комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.

До этого Минобороны РФ сообщало о перехвате около 18:00 по Москве в субботу ракеты комплекса С-200, которую ВСУ хотели применить для атаки на территории Крыма.

Минобороны РФ Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 7 октября

Минобороны РФ сообщило о сбитой над Крымом украинской ракете

Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО

Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО

Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике с Казахстаном

МИД РФ призвал израильтян и палестинцев к немедленному прекращению огня

Один человек погиб в результате обстрела белгородского поселка Уразово

В России ставят на боевое дежурство стратегическую ракету "Сармат"

В Истре сбит летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь

США высылают двух дипломатов российского посольства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });