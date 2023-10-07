Минобороны сообщило о перехвате еще одной ракеты ВСУ, летевшей в Крым

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 22:00 по Москве в субботу противовоздушная оборона (ПВО) сбила еще одну украинскую ракету комплекса С-200, которой хотели атаковать объект в Крыму.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, речь идет об украинской ракете комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.

До этого Минобороны РФ сообщало о перехвате около 18:00 по Москве в субботу ракеты комплекса С-200, которую ВСУ хотели применить для атаки на территории Крыма.