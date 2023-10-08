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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Израильские военные нанесли 10 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 10 объектов движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Удары наносились по многоэтажным зданиям, в которых, как говорится в сообщении, укрываются боевики "теоретической структуры ХАМАС".

В частности, были атакованы штаб-квартира разведки движения, военный комплекс, а также два принадлежащих ХАМАС банка.

По данным израильских СМИ, министерство здравоохранения Газа сообщает, что в секторе Газа были убиты 256 палестинцев еще почти 1,8 тыс. получили ранения.

Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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