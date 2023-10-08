Израиль сообщил ликвидации более 400 палестинских экстремистов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Израиля на выходных ликвидировали свыше 400 палестинских экстремистов, сообщили в воскресенье в ЦАХАЛе.

Кроме того, по данным израильских военных, им удалось захватить несколько десятков бойцов палестинских группировок из сектора Газа.

Со своей стороны, палестинская группировка ХАМАС не приводит данные о потерях в своих рядах, но утверждает, что во время израильских ударов по Газе погибли 313 палестинцев, а еще 1990 получили ранения.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.