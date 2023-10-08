В Германии намерены пересмотреть программу помощи палестинцам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В правительстве ФРГ решили пересмотреть программу помощи палестинским территориям в свете последних событий в Израиле, передают в воскресенье европейские СМИ.

"Эти атаки против Израиля стали точкой разлома. Теперь мы пересмотрим все наши программы, связанные с палестинскими территориями", - сказала министр ФРГ по вопросам развития Свенья Шульце.

СМИ отмечают, что под вопросом могут оказаться сотни миллионов евро, предназначавшихся для помощи палестинцам, причем не только в секторе Газа, но и на Западном берегу Иордана.

В минувшую субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2 048 человек ранены.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.