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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Кремль назвал ситуацию в Израиле большой опасностью для региона

В Москве крайне обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Израиле и призвали конфликтующие стороны к переводу конфликта в мирное русло.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов эскалацию палестино-израильского конфликта.

Представитель Кремля отметил при этом: "Продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены".

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2 750 человек.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дмитрий Песков Израиль
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