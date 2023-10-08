Лавров обсудит с генсеком ЛАГ арабо-израильский конфликт

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом состоятся в Москве в понедельник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У России и ЛАГ насыщенная повестка дня, но с учетом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание", - сообщила она в своем телеграм-канале.

В минувшую субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

В воскресенье члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны.