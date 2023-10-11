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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

В Эстонии не видят серьезных угроз стране в связи с повреждением Balticconnector

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Газовая безопасность и трансграничная интернет-связь Эстонии не подвергаются опасности, заявил президент страны Алар Карис, комментируя повреждение морского эстонско-финского газопровода BalticConnector и морского кабеля между двумя государствами.

"Постоянно поступает новая информация о газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией, и о повреждении нашего кабеля связи. Теперь мы знаем, что причина не в природе, а, скорее всего, в человеческой деятельности. Кто, почему и как? Халатность или умысел? На эти вопросы еще предстоит ответить", - написал Карис в социальных сетях.

По его словам, полиция Эстонии и Финляндии начала расследование, и "у следователей появились первые зацепки". Эстония и Финляндия обратились к союзникам, которые готовы поделиться всей необходимой информацией.

"Внутренние и внешние службы безопасности Эстонии хорошо справляются с раскрытием этих дел, в чем я могу вас заверить, основываясь на информации, которую мы получили от них на данный момент", - заявил президент.

"Безопасность газоснабжения Эстонии и трансграничной интернет-связи не находятся под угрозой", - заверил Карис, призвав к большей бдительности, большему сотрудничеству и большим ресурсам "для обеспечения безопасности Балтийского моря и наших взаимосвязей, нашей критически важной инфраструктуры".

"Это важный вопрос для национальной безопасности Эстонии, который сейчас должен оставаться в центре нашего внимания", - заявил президент.

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили резкое падение давления в морском газопроводе. Клапаны на морском трубопроводе сейчас закрыты на концах обеих стран, утечка остановлена.

По предварительным оценкам, на восстановление газового соединения между Эстонией и Финляндией потребуются месяцы. Накануне пограничники Финляндии сообщили, что повреждение газопровода произошло в финских территориальных водах и кабеля связи - в территориальных водах Эстонии.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.

Алар Карис Финляндия Эстония Gasgrid Elering Balticconnector
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