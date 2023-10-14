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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Франция задействует 7 тыс. военных для предупреждения террористических атак

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Елисейский дворец объявил в субботу о развертывании во Франции до 7 тыс. военнослужащих армейской антитеррористической операции Sentinelle ("Дозорный") в связи с угрозами, возникшими на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

"Президент республики решил, что мы мобилизуем до 7 тыс. солдат сил операции Sentinelle, которые до вечера понедельника будут развернуты на срок до нового приказа", - цитирует Le Figaro сообщение президентской канцелярии.

Накануне в Елисейском дворце Эммануэль Макрон провел совещание по вопросам безопасности.

Решение об использовании сил Sentinelle объявлено на следующий день после нападения мужчины с ножом на лицей в городе Аррас, в результате чего был убит преподаватель и ранены несколько человек.

В миреВо Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"Читать подробнее

В связи с опасениями последствий событий на Ближнем Востоке Франция объявила 13 октября режим "чрезвычайной готовности к нападению" - высшую степень плана контртеррористической готовности Vigipirate, позволяющую чрезвычайную мобилизацию средств в кратчайшие сроки.

Глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1 в пятницу заявил о "несомненной связи" нападения в лицее Арраса с конфликтной ситуацией между Израилем и ХАМАС. Он признал, что во Франции "крайне отрицательная атмосфера".

После инцидента в Аррасе правые призывают правительство объявить в стране чрезвычайное положение, тогда как крайне правые в свою очередь требуют отставки министра внутренних дел, пишет Le Figaro.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.

Франция
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