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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:23 по Тихоокеанскому времени США (в 11:23 мск). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 117-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 48-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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