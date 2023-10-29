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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

SpaceX вывела на орбиту 50-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Это 119-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 50-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в седьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

SpaceX Starlink
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