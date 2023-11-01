Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в связи с исчерпанием потенциала санкционной агрессии в отношении России в ход могут пойти диверсии, подобные произошедшим на "Северных потоках", и провокации вокруг трубопровода между Финляндией и Эстонией.

"Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", - сказал президент в среду на совещании по экономическим вопросам.

При этом он напомнил о произошедших инцидентах на "Северных потоках". "Не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией", - сказал Путин.

"Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидные вещи, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин.

В своих фантазиях теперь они, добавил он, доходят до абсурда. "Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок, и так далее, ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", - сказал Путин.