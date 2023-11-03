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Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых

Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам, говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых - повышена на 1,4 процентного пункта (п.п.).

По программам с господдержкой ставки не меняются, отмечает банк. Минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8% годовых, по "Семейной ипотеке" - от 6% годовых, "Ипотека для IT" - от 5% годовых.

ЦБ РФ 27 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - с 13% до 15%.

Сбербанк
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