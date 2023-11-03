Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Палата представителей США на голосовании одобрила отдельный пакет помощи Израилю на сумму $14,3 млрд, пишет газета The Hill.

За одобрение документа проголосовали 226 членов палаты, против - 196.

Газета отмечает, что голосование "подготовило почву для жесткой схватки с демократами в сенате и Белом доме, которые раскритиковали законопроект республиканцев".

Пакет помощи Израилю стал первой крупной законодательной инициативой для нового спикера палаты представителей Майка Джонсона, обращает внимание издание.

Ранее сообщалось, что, по словам Джонсона, вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Украине в конгрессе рассмотрят после решения аналогичной проблемы с военной помощью Израилю.

Законопроект, предусматривающий выделение Израилю помощи на сумму $14,3 млрд., был обнародован палатой в начале недели.

Документ предусматривает, среди прочего, выделение $4 млрд на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и еще $1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч".

При этом демократы, контролирующие сенат, предупредили, что считают предложение палаты представителей неприемлемым. Теперь, как ожидается, обеим палатам предстоит попробовать выработать компромиссный вариант законопроекта.