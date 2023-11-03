Спикер палаты представителей пообещал вскоре рассмотреть запрос о помощи Украине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о выделении дополнительных средств Украине нужно будет рассмотреть в после решения аналогичной проблемы с военной помощью Израилю, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

"Скоро мы займемся вопросом Украины. Он будет следующим", - приводят его слова американские СМИ. В настоящее время в нижней палате Конгресса США обсуждают вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Израилю.

СМИ отмечают, что у палаты представителей и сената разные позиции по тому, на каких условиях нужно выделять эту помощь. Поэтому не исключено, что на поиски компромисса уйдет время.

Кроме того, Джонсон предупредил, что не согласен рассматривать вопрос о финансовой помощи Киеву, если одновременно с этим не будут выделены средства для защиты американских границ от наплыва нелегальных мигрантов.

"Это вопрос принципа: если мы помогаем Украине с ее границами, то не можем игнорировать те проблемы, которые видим на границе самих США", - сказал спикер.

В публикациях подчеркивается, что в Конгрессе, возможно, будут разногласия и по этому предложению: контролирующие палату представителей республиканцы спорят об объеме помощи Киеву. Демократы, обладающие большинством в сенате, намерены поддерживать позицию Белого дома.

Ранее администрация Байдена запросила около $60 млрд на помощь Украине.