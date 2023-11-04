SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

Это 121-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 52-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.