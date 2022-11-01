Польские пограничники не впустили 148 нелегалов из Белоруссии за сутки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу попытались 148 человек, в том числе граждане Сирии, Ирака и Конго, сообщила Пограничная стража Польши.

Пограничники задержали семерых - граждан Украины, Молдавии и Польши, которые помогали мигрантам в попытках нелегально пересечь границу.

После масштабного кризиса с мигрантами 2021 года Польша решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Ограждение начали строить в январе 2022 года, 1 октября Варшава объявила, что строительство завершено.

Уже в июле в Польше отмечали сокращение количества попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии за счет появления заграждения. Однако в октябре польские пограничники начали фиксировать значительный рот числа таких попыток.