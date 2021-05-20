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Лукашенко надоел "газпромовский забор" в центре Минска

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске напомнил о долгострое "Газпрома" в столице - начавшемся в 2015 году строительстве многофункционального "Газпром центра". В начале мая стало известно, что "дочка" "Газпрома" "Газпром трансгаз Беларусь" решила законсервировать проект.

"Хотелось бы, наконец, услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?" - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также высказал недовольство реализацией и ряда других проектов, обратив внимание на необходимость рационального использования земель, вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства.

"Газпром центр" начали строить на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Для этого был снесен автовокзал "Московский". Инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью 8,27 га.

Комплекс, как планировалось, должен включать девять зданий, самое высокое из которых будет иметь 36 этажей и офисное предназначение (оно должно было стать самым высоким зданием Минска - 189 м).

Сроки завершения стройки несколько раз переносились. Минские власти обвинили в этом инвесторов, которые, по их мнению, недооценили ситуацию на площадке, в частности несущую способность грунтов.

Газпром Минск Александр Лукашенко Газпром трансгаз Беларусь

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