Лукашенко надоел "газпромовский забор" в центре Минска

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске напомнил о долгострое "Газпрома" в столице - начавшемся в 2015 году строительстве многофункционального "Газпром центра". В начале мая стало известно, что "дочка" "Газпрома" "Газпром трансгаз Беларусь" решила законсервировать проект.

"Хотелось бы, наконец, услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?" - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также высказал недовольство реализацией и ряда других проектов, обратив внимание на необходимость рационального использования земель, вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства.

"Газпром центр" начали строить на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Для этого был снесен автовокзал "Московский". Инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью 8,27 га.

Комплекс, как планировалось, должен включать девять зданий, самое высокое из которых будет иметь 36 этажей и офисное предназначение (оно должно было стать самым высоким зданием Минска - 189 м).

"Газпром центр" в Минске будет построен к концу 2020 года https://t.co/NLF57pzzIK pic.twitter.com/J2GmWLdIR0 — БЕЛТА (@beltanews) March 29, 2018

Сроки завершения стройки несколько раз переносились. Минские власти обвинили в этом инвесторов, которые, по их мнению, недооценили ситуацию на площадке, в частности несущую способность грунтов.