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Лукашенко предложил Сбербанку поучаствовать в крупных проектах в Белоруссии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в республике, сообщает госагентство "БелТА".

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов", - сказал Лукашенко, встречаясь в пятницу в Минске с главой ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", - отметил президент.

Он подчеркнул, что ему приятно видеть Грефа в Минске в День Независимости как человека, неравнодушного к развитию Белоруссии.

"Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими даже, наверное, экономическими взглядами, могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям", - заметил белорусский лидер.

Лукашенко, в частности, отметил активную работу в Белоруссии Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах. Одним из инновационных проектов, который уже реализован, глава государства назвал новый фонтан в Минске - подарок от Сбербанка России ко Дню Независимости.

ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк и один из ведущих глобальных финансовых институтов, а на сегодняшний день еще и крупнейшая технологическая компания Российской Федерации. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора, он является ключевым кредитором для российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

В состав зарубежной сети Группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира. Помимо стран СНГ, Сбербанк представлен в странах Центральной и Восточной Европы, имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии.

В Белоруссии работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по НСФО составила Br107,2 млн при рентабельности капитала в 15,8%.

Белоруссия Россия Александр Лукашенко Сбербанк

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