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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

"Газпром" построит в Белоруссии СПГ-завод

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" построит в Белоруссии завод по производству сжиженного природного газа, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в онлайн-выступлении на международном форуме "Газ России".

"Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО "Газпром" и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа", - сказал Каранкевич.

На сайте индустриального парка "Великий камень" сообщается, что администрация индустриального парка и ООО "Газпром гелий сервис" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. В соответствии с документом, стороны изучат возможность создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа на территории индустриального парка.

Ранее руководство Минпрома Белоруссии неоднократно заявляло, что белорусские машиностроители намерены расширять линейку автотехники, работающей на газомоторном топливе.

Виктор Каранкевич Газпром Белоруссия Минпром
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