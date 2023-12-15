"Газпром" построит в Белоруссии СПГ-завод

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" построит в Белоруссии завод по производству сжиженного природного газа, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в онлайн-выступлении на международном форуме "Газ России".

"Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО "Газпром" и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа", - сказал Каранкевич.

На сайте индустриального парка "Великий камень" сообщается, что администрация индустриального парка и ООО "Газпром гелий сервис" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. В соответствии с документом, стороны изучат возможность создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа на территории индустриального парка.

Ранее руководство Минпрома Белоруссии неоднократно заявляло, что белорусские машиностроители намерены расширять линейку автотехники, работающей на газомоторном топливе.