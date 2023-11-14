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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:09

Что случилось этой ночью: вторник, 14 ноября

Прибытие в Москву 70 россиян из сектора Газа, заявление Израиля о потере контроля над Газой со стороны ХАМАС, оппозиционеры во главе обеих палат парламента Польши

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет МЧС РФ с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву. Вторая группа из 99 граждан РФ была направлена на автобусах от контрольно-пропускного пункта "Рафах" в Каир.

- Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа. По словам Йоава Галланта, за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях, израильские военные наносят значительный урон силам противника.

- Председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции. Сенат возглавила член "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блоньская, а главой Сейма избрали Шимона Головню из партии "Третий путь".

- ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Уточняется, что целями атаки стали оперативные командные центры.

- Президент Молдавии допустила вступление республики в ЕС "в два шага". "Сначала правый берег Днестра, а затем левый берег", - заявила Майя Санду. По ее мнению, улучшение качества жизни поспособствует желанию людей вступить в ЕС.

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