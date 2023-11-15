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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Израильские военные впервые призвали жителей районов на юге сектора Газа покинуть дома

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в среду впервые рекомендовала эвакуироваться жителям некоторых предместий Хан-Юниса, города, расположенного в южной части сектора Газа.

"Ради вашей безопасности жителям предместий города Хан-Юниса необходимо покинуть дома и перебраться в убежища", - говорится в листовках на арабском языке, сброшенных с самолета израильской армии над этим городом. Текст приводит агентство EFE.

Призыв, в частности, обращен к жителям общин к востоку от Хан-Юниса – Карара, Хузаа, Бани-Сухейла и Абасан.

С начала операции ЦАХАЛ против боевиков палестинской группировки ХАМАС из северных районов сектора Газа в его южную часть перебрались более миллиона человек.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
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