Байден назвал своей целью не допустить расширения конфликтов на Украине и в Газе

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что стремится не допустить расширения конфликтов на Украине и в секторе Газа.

"Наш решительный настрой на поддержку Украины сегодня - это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра", - написал Байден в статье, опубликованной в субботу в The Washington Post.

Он отметил, что США предоставляют военную и экономическую помощь Киеву, но не задействуют американских военных, чтобы не допустить "дальнейшего распространения" конфликта.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Байден написал, что стремится "не просто остановить войну сегодня, а положить конец войне навсегда".

"Мы будем продолжать работать на тем, чтобы не допустить распространения и эскалации конфликта дальше", - добавил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что "палестинский народ заслуживает своего собственного государства и будущего, в котором не будет ХАМАС".