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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

ВОЗ намерена эвакуировать всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в Газе

ВОЗ намерена эвакуировать всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в Газе
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об эвакуации всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в секторе Газа в течение 24-72 часов.

ВОЗ возглавляет совместную гуманитарную миссию, которая посетила больницу и после увиденного назвала ее "зоной смерти".

В распространенном заявлении организации говорится, что к настоящему времени в медицинском комплексе находятся 25 сотрудников и 291 пациент, принимаются меры по их переводу в лечебницу Насер и Европейскую больницу, которые также находятся в Газе.

Согласно документу, ситуация в Аль-Шифе очень сложная, на зданиях больничного комплекса обнаружены следы обстрелов снарядами и стрелковым оружием. Делегация ВОЗ также сообщила о большой братской могиле, вырытой на территории комплекса, в которой находилось более 80 тел.

В то же время, как сообщило израильское издание "Гаарец", организация "Врачи без границ" (MSF) заявили, что колонна из пяти автомобилей со знаками организации, на которых эвакуировали людей из Аль-Шифы, подверглась в пути нападению, два транспортных средства были подбиты.

"MSF самым решительным образом осуждает это преднамеренное нападение", - говорится в заявлении.

"Врачи без границ" потребовали "срочно разрешить эвакуацию нашего персонала, а также тысяч других людей, оказавшихся в ловушке боевых действий и живущих в крайне тяжелых условиях на севере Газы".

ВОЗ сектор Газа Аль-Шифа
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