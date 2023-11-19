Силы ПВО пресекли в Богородском городском округе атаку беспилотника на Москву

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", - написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, добавил мэр.

Позднее уничтожение украинского дрона в Подмосковье подтвердили в Минобороны РФ. Военные уточнили, что попытка атаки произошла в 1:00 в воскресенье