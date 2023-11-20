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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке
Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с его вступления в должность в 2021 году - 40%, следует из данных национального опроса телеканала NBC.

Основная причина - неодобрение политики в отношении войны Израиля и ХАМАС.

57% опрошенных, отмечает NBC, не одобряют действия Байдена. Внешнеполитический подход президента одобряют только 33% избирателей. Это на 8 п.п. ниже, чем в сентябре.

Экономическую политику Байдена поддерживают лишь 38% избирателей.

Действия президента в отношении войны на Ближнем Востоке одобряют только 34% проголосовавших, 56% выступили против. Как отмечает NBC, на этом фоне резко снизилась поддержка среди молодых людей от 18 до 34 лет - с 41% в сентябре до 31%.

Ранее сообщалось, что согласно опросу The New York Times/Siena College, экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатах с отрывом на 4-11%.

Джо Байден США
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