В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В ГУ МЧС сообщили, что всех иностранцев вывезли из приграничной зоны

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева, недавно организованный для мигрантов, прибывших к международному пункту пропуска Люття (Вартиус), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"Вчера у нас был там мобильный пункт обогрева. На сегодня уже ничего нет, наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех (мигрантов - ИФ) увезли на автобусах оттуда", - сказал собеседник агентства.

Вечером 19 ноября глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил, что в населенный пункт, где остался один из действующих в настоящее время КПП, прибывают иностранцы, желающие попасть в Финляндию. Для них оборудовали пункт обогрева в месте проверки документов.

Жители Костомукши в соцсетях сообщали о беженцах, которые скопились на въезде в приграничный город. Они прибывали туда на автомобилях и велосипедах, шли пешком.

19 ноября сообщалось, что в Финляндии в Вартиусе начали на границе возводить дополнительные заборы и другие заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

Правительство Финляндии решило закрыть на границе с Россией в ночь на 18 ноября переходы на юго-востоке страны - Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Чиновники объяснили это невозможностью принять нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в Финляндию через Россию, а также высказывали подозрения, что приток нелегалов носит контролируемый характер.

В Кремле назвали неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис.

"В данном случае я бы не стал комментировать (данные сообщения). Подобные обвинения мы не принимаем, - заявил 20 ноября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - огранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции".