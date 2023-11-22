Парламентские выборы пройдут в среду в Нидерландах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Подданные Нидерландов отправятся в среду на избирательные участки, чтобы избрать новый состав парламента.

Избирательные участки откроются в 7:30 по местному времени (9:30 по Москве), голландцы смогут проголосовать в течение дня до 21:00 (23:00 по Москве).

В обеих палатах парламента Нидерландов насчитывается 225 депутатов. В нижней палате - палате представителей - 150 депутатов, их избирают путем всеобщих выборов сроком на четыре года. Членов сената избирают депутаты 12 провинциальных советов также на четыре года.

Нынешние выборы проводятся досрочно: премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по теме решения проблемы растущей миграции. Рютте, возглавлявший голландское правительство более 13 лет, также заявил, что отказывается вести свою партию на выборы, и что вообще уходит из политики. По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Европейские СМИ, в свою очередь, отмечают, что в последнее время популярность Рютте среди сограждан снизилась.

По итогам предвыборных опросов лидирует партия, сформированная три месяца назад: это центристская партия "Новый общественный договор" во главе с Питером Омцигтом. Этому политику 49 лет, он находится на волне популярности в Нидерландах с 2019 года после скандала с разоблачением мошенничества в сфере социального обеспечения, который привел к падению третьего правительства Рютте в 2021 году. Избирателям Омцигт обещает повышение социально-экономической безопасности.

На втором месте идет праволиберальная Народная партия за свободу и демократию во главе с действующим министром юстиции и безопасности Дилан Йешилгёз-Зегериус. Йешилгёз-Зегериус 46 лет, она - дочь эмигрантов из Турции. В Нидерланды ее семья прибыла, когда она была ребенком, в этой стране она получила высшее образование, а путь в политике начала в 2010 году.

Йешилгёз-Зегериус получила прозвище "питбуль на каблуках": у нее жесткая позиция в отношении миграции, она обещает ввести более жесткую, двухуровневую, систему получения убежища, усилить контроль над всеми формами миграции.

Третье и четвертое места по популярности среди населения - у альянса зеленых и лейбористов во главе с единственным левым кандидатом, получившим высокий кредит доверия общественности по итогам предвыборных опросов, Францем Тиммермансом, и Партия свободы известного своими радикальными высказываниями в адрес мусульман политика Герта Вилдерса.

Эти партии считаются наиболее заметными и влиятельными. В целом минимального порога вхождения в палату представителей, по данным предвыборных опросов, могут добиться 17 партий из 26 участвующих выборов.