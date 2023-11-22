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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

США ударили по объектам в Ираке в ответ на атаки проиранских группировок

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удары по двум объектам на территории Ирака, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM)

"Утром 22 ноября (...) силы CENTCOM нанесли дискретные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

Отмечается, что эти удары "стали прямым ответом на нападения на силы США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок, включая нападение в Ираке 21 ноября с использованием баллистических ракет ближнего радиуса действия".

Ранее CENTCOM сообщили, что американский военный самолет нанес удар по группе бойцов военизированного формирования в Ираке.

"21 ноября самолет AC-130 нанес удары по тем, кто несет ответственность за обстрел военных США и наших союзников, находившихся на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке", - говорится в сообщении командования в соцсетях. По его данным, американский удар "привел к потерям в рядах неприятеля".

В последние недели военизированные формирования в Ираке периодически ведут обстрелы баз, на которых находятся американские военные. Такое обострение произошло на фоне израильской военной операции в секторе Газа.

Ирак Иран США Газа
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