Военно-Грузинскую дорогу открыли для грузовиков после четырех дней перерыва

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Возобновилось движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии. Перерыв для грузовиков превысил четверо суток, дорогу закрывали в воскресенье 19 ноября из-за непогоды.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учёетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке "Владикавказ - н.п.Ларс" в обоих направлениях с 12:10 по Москве", - говорится в сообщении.

На сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" на утро 23 ноября числилось более 2 тысяч грузовиков, скопившихся за 4 дня действия ограничения.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге закрыли утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков. В среду утром было разрешено движение для легковых автомобилей и автобусов.

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска.