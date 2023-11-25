Посол РФ в Афганистане и глава МИД талибов обсудили отношения двух стран

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в субботу встретился с министром иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Ханом Муттаки, сообщили в МИД талибов.

"На этой встрече состоялось всестороннее обсуждение двусторонних политических и экономических отношений между Афганистаном и Россией, последних региональных и международных проблем", - сообщил в соцсетях представитель МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

Кроме того, на встрече обсуждались образовательные и культурные темы.

В минувший четверг в Москву для участия в однодневной международной конференции "Афганистан между прошлым и будущим на пути справедливого мира и устойчивого развития" прибыл лидер противостоящего талибам "Фронта национального сопротивления Афганистана" Ахмад Шах Масуд.

Встреча была организована "Институтом справедливого мира" при поддержке партии "Справедливая Россия" и Российской академии наук и участии политических, гражданских и общественных деятелей, военачальников и представителей политических кругов Афганистана, а также политиков и экспертов РФ.