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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
Старт ракеты SpaceX с мыса Канаверал в штате Флорида
Фото: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 23:18 по времени Восточного побережья США (во вторник в 07:18 по Москве). Примерно через час спутники должны быть выведены на орбиту.

Это 126-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 57-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 5,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 17-й раз, после отделения должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions droneship, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Starlink Falcon 9
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