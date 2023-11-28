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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Израиль освободил 33 палестинцев в обмен на 11 заложников из Газы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинская группировка ХАМАС завершили в ночь на вторник четвертый этап обмена заложниками, сообщают израильские СМИ.

Так, власти Израиля освободили 33 палестинцев, отбывавших тюремные сроки за преступления, связанные с созданием угрозы для безопасности.

Со своей стороны, вечером в понедельник ХАМАС освободил 11 израильских заложников: их уже доставили в Израиль.

Накануне стало известно, что стороны согласились продлить перемирие, изначально рассчитанное на четыре дня, еще на два дня. Ожидается, что, таким образом, Израиль и ХАМАС продолжат процесс обмена заключенными и заложниками.

Хроника 07 октября – 28 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Газа
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