Израиль освободил 33 палестинцев в обмен на 11 заложников из Газы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинская группировка ХАМАС завершили в ночь на вторник четвертый этап обмена заложниками, сообщают израильские СМИ.

Так, власти Израиля освободили 33 палестинцев, отбывавших тюремные сроки за преступления, связанные с созданием угрозы для безопасности.

Со своей стороны, вечером в понедельник ХАМАС освободил 11 израильских заложников: их уже доставили в Израиль.

Накануне стало известно, что стороны согласились продлить перемирие, изначально рассчитанное на четыре дня, еще на два дня. Ожидается, что, таким образом, Израиль и ХАМАС продолжат процесс обмена заключенными и заложниками.