МВД Латвии не планирует полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Латвия не планирует полностью закрывать границы с Россией и Белоруссией, заявил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Его ведомство внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации с потоками нелегальной иммиграции. Министр не стал отрицать, что попытки нелегального въезда в Латвию из Белоруссии в последнее время сократились, и, например, 28 ноября не было ни одного такого случая.

Если ситуация радикально изменится и будет угрожать национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу.

"В настоящее время я настроен осторожно оптимистично, но не надо думать, что что-то закончилось, - подчеркнул министр.

В середине сентября правительство Латвии приостановило работу пограничного перехода Силене на границе с Белоруссией. С 16 октября закрыты пункты пропуска Педедзе и Виентули на латвийско-российской границе.