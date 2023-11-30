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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Байден заявил Нетаньяху о необходимости снижения активности операции на юге Газы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен тем, что израильская операция на юге сектора Газа может привести к значительному числу жертв среди гражданского населения и углубит гуманитарный кризис в анклаве, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как информировали источники, Байден сказал Нетаньяху, что методы, которыми Израиль действовал в северной части Газы, в частности, широкомасштабное наступление трех бронетанковых и пехотных дивизий, нельзя повторять в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, находящихся там сейчас.

Байден также завил израильскому премьеру, что в Вашингтоне хотят, чтобы Израиль подробно обсуждал с США планы любой операции в южной части Газы.

По словам одного из источников, Нетаньяху согласился с этим предложением.

В то же время, как сообщили порталу американские и израильские источники из числа официальных представителей, Нетаньяху сказал Байдену, что операция на юге Газы необходима для достижения цели Израиля - уничтожения ХАМАС, и израильская общественность не согласилась бы с прекращением военных действий сейчас.

Axios напоминает, что Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник штаба армии обороны Израиля Герци Халеви публично заявляли, что планы военной операции на юге Газы уже утверждены, боевые действия возобновятся с полной силой, как только закончится перемирие.

США Джо Байден Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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