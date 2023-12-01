Президент Польши пообещал следовать Конституции в случае правительственного кризиса

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не намерен ни торопиться, ни запаздывать в случае возможного вручения второго мандата на формирование правительства страны.

"Я не буду ни спешить, не запаздывать - существуют сроки, определенные конституцией", - ответил он на вопрос журналиста о том, в какой срок президент примет решение о делегировании полномочий на формирование правительства оппозиции в случае, если кабинет Матеуша Моравецкого не заручится поддержкой сейма (нижней палаты парламента) Польши до 11 декабря.

"Как я и обещал, я буду действовать спокойно, в соответствии с нашими парламентскими, избирательными и политическими установками, в соответствии с положениями нашей конституции, а также в соответствии с некоторыми договоренностями в рамках наших обязательств и международной политики. Уверяю вас, все будет в соответствии с конституционными нормами и сроками", - подчеркнул президент.

11 декабря лидер партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий в 10:00 местного времени (12:00 по Москве) должен будет представить в сейме программу работы кабинета, после чего около 15:00 (17:00 по Москве) начнется голосование о доверии или недоверии.

Лидер "Гражданской коалиции" и кандидат на пост премьера Дональд Туск 1 декабря заявил: "Ожидайте выборов нового правительства 11 декабря, а если время не позволит, то новый премьер представит программу 12 декабря, а приведение нового кабинета к присяге состоится 13 декабря".

Моравецкий, которому президент страны Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство, представил главе государства состав нового кабинета 27 ноября.

Теперь у нового состава правительства Польши есть две недели, то есть срок до 11 декабря, на то, чтобы пройти через утверждение в сейм, где перевес имеет оппозиция.

Ранее наблюдатели отмечали, что, скорее всего, Моравецкому не удастся получить достаточной поддержки депутатов.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

Представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых " уже подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: сейм (нижнюю палату парламента) возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а сенат (верхнюю палату парламента) - Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".