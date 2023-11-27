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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представитель польской партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий, которому президент страны Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство, представил в понедельник главе государства состав нового кабинета.

Торжественная церемония приведения нового правительства к присяге состоялась в президентском дворце в Варшаве.

По сообщению Польского радио, пост главы МИД занял Шимон Шинковский-вель-Сенк, который в прежнем правительстве отвечал за связи с ЕС, во главе оборонного ведомства остался Мариуш Блащак. МВД Польши возглавил Павел Шефернакер, минюст – Марцин Вархол, минфин – Анджей Коштовняк.

Всего в новом составе правительства 18 министров, из них 10 – женщины. Наблюдатели называют его "кабинетом экспертов".

Теперь у нового состава правительства Польши есть две недели на то, чтобы пройти через утверждение в сейме (нижней палате) парламента страны, где перевес имеет оппозиция.

Ранее наблюдатели отмечали, что, скорее всего, Моравецкому не удастся получить достаточной поддержки депутатов.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

Между тем коалиционное соглашение подписали представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши – "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых". Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: сейм (нижнюю палату парламента) возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а сенат (верхнюю палату парламента) – Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".

Польша
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